Coppa di Russia: il Tosno si impone sul Kursk

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la prima volta nella sua storia il Tosno, penultimo nella massima divisione, alza al cielo la Coppa di Russia. Il club dell'Oblast di San Pietroburgo si è imposto sul Kursk, club che milita in seconda divisione, per 2-1 grazie ai gol di Skvortsov e Mirzov intervallati dalla rete di Kireev.