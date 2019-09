Cori razzisti a Wembley durante Inghilterra-Bulgaria: vittima Sterling

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la partita di qualificazione a Euro 2020 tra Inghilterra e la Bulgaria (finita 4-0), Raheem Sterling è stato vittima di cori razzisti . Una persona è stata portata via dal settore ospiti e condotta nella stazione di polizia, come confermato dalle autorità. Dopo l'interrogatorio, l'uomo è stato rilasciato senza alcuna accusa. Una fonte nella Federazione Inglese ha confermato l'accaduto a Sky Sports, aggiungendo: "Lo stadio di Wembley ha tolleranza zero nei confronti di comportamenti discriminatori e tutti coloro che infrangono le regole saranno allontanati dal terreno di gioco".