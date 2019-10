Cori razzisti con l'Inghilterra: la Bulgaria giocherà due gare a porte chiuse

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Bulgaria dovrà giocare le prossime due gare casalinghe a porte chiuse (la seconda in sospeso per i prossimi due anni) a causa dei cori razzisti indirizzati ai calciatori dell'Inghilterra nella gara di qualificazione a Euro 2020 dello scorso 14 ottobre (0-6). La Federcalcio dovrà pagare inoltre una salata multa da 75.000 euro, come riportano i canali dell'UEFA.