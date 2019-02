Cori razzisti contro Salah, West Ham duro: "Abusi non tollerati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'inchiesta aperta dalla FA, arriva il duro comunicato del West Ham contro quei "tifosi" che hanno pronunciato cori razzisti nei confronti di Momo Salah durante il match disputato lunedì: "Dopo un'indagine approfondita e immediata a seguito dell'aberrante episodio razzista nei confronti dell'attaccante del Liverpool Mohamed Salah nella notte di lunedì, il West Ham conferma di aver consegnato le prove alla polizia metropolitana. Il club assume una posizione inequivocabile contro questi abusi, che non sono tollerati. Non c'è posto né scusa per questo tipo di comportamento".