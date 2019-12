© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno degli acquisti più costosi dell'ultima finestra di mercato non sta rendendo secondo le aspettative. Il Tottenham non ha ancora potuto ammirare il vero Tanguy Ndombélé, che sta attraversando un momento molto delicato, come ha confessato José Mourinho: "Non è infortunato. Posso dire che mi ha detto che non si sentiva nelle migliori condizioni per giocare. Un problema basato sulla paura per gli infortuni accusati nel corso della stagione. Non si sente pronto per giocare una partita".