Cosenza, Dermaku annuncia l'addio: "Ho richieste, non credo di restare"

© foto di Andrea Rosito

Ai microfoni di Supersport in Albania, il difensore del Cosenza, Kastriot Dermaku, impegnato ora con la sua Nazionale, ha parlato del futuro. "Non credo di restare a Cosenza. Il mio contratto scade a giugno, sono in trattativa con società di B e anche con un club turco ma credo di restare in Italia".