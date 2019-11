Costacurta: "Conosco Ancelotti da 30 anni. Non si è mai comportato così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky, parla di Carlo Ancelotti col quale ha condiviso da calciatore l'esperienza al Milan. Il tecnico questa sera non ha rilasciato alcuna intervista, contravvenendo alle disposizioni della UEFA: "Conosco Carlo Ancelotti da trent'anni, il fatto che sia andato via dallo stadio San Paolo senza voler parlare con nessuno è per lui un comportamento decisamente inusuale. Il suo non presentarsi, a mio modo di vedere, conferma che ci sia stato qualche momento di tensione. Forse tensione legata al ritiro dei giocatori voluto dalla società. Trovo tutto ciò molto strano, è un qualcosa non da lui. Lo conosciamo da tanto e sappiamo che solitamente non si comporta così".