© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono cinque le partite valide per i trentaduesimi di finale di Coupe de France che si sono giocate questo pomeriggio in Francia. È riuscito a passare solamente ai rigori l'Olympique Marsiglia, fermato per 120 minuti sull'1-1 dal modesto Trelissac, mentre nelle altre sfide non si sono registrate grandi sorprese. Questi tutti i risultati e i marcatori:

Bastia-Borgo - Saint-Etienne 0-3

Lorient - Brest 1-1 (2-1 d.t.s.)

Raon-l'Étape - Lille 2-3

Reims Sainte-Anne - Montpellier 0-1

Trelissac - Olympique Marsiglia 1- 1 (2-4 ai rigori)