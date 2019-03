© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il Nantes l'ultima semifinalista della Coppa di Francia. La squadra allenata da Halilhodzic ha battuto per 2-0 in trasferta il Vitre, grazie alle reti di Boschilla e Mance nel primo tempo. L'avversario in semifinale sarà il Paris Saint-Germain, mentre l'altra sfida sarà tra Lione e Rennes.