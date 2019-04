Coupe de France, sarà finale PSG-Rennes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà PSG-Rennes la finale di Coupe de France 2018-19. Il Paris Saint-Germain strappa il biglietto per lo "Stade de France" battendo 3-0 il Nantes. Verratti, Mbappé e Dani Alves i marcatori. Parigini che arrivano alla partita conclusiva per il quinto anno consecutivo, per la diciasettesima volta in assoluto, dodici delle quali uscendone vincitore. Appuntamento al 27 aprile.