Questa sera si assegna la Coppa di Francia, con la finalissima allo "Stade de France" fra Rennes e Paris Saint-Germain. "Chiudere in bellezza" titola L'Equipe oggi in edicola evidenziato come, pur avendo vinto per l'ennesima volta la Ligue 1, il PSG può salvare la stagione vincendo anche questo trofeo dopo il flop in Champions League. Il Rennes, d'altro canto, vuole arricchire la bacheca che non vede un trofeo da 48 anni.