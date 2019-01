© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo Strasburgo batte il Bordeaux e conquista la finale di Coupe de la Ligue. A decidere la sfida giocata allo Stade de la Meinau sono state le reti di Ajorque (49') e Mothiba (55' e 60'), che hanno reso vane le marcature ospiti di Sankharé (4') e Briand (82'). Lo Strasburgo, quinto in classifica in Ligue 1, se la vedrà adesso in finale con l'ultima forza del campionato: il Guingamp.