Courbis attacca Hazard: "Altro che locomotiva: è un vagone"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex tecnico di Marsiglia, Bordeaux e Montpellier Rolland Courbis, ha parlato a RMC Sport in Francia delle condizioni di Eden Hazard dopo il suo arrivo al Real Madrid: "Per tutti è stato acquistato come una potenziale locomotiva ma in realtà si tratta di un vagone. E' arrivato alla preparazione con 6-7 chili in più, è una mancanza di rispetto, una vergogna". Poi su Zidane ha aggiunto: "Non ha il coraggio di risolvere il problema che era già presente quando ha lasciato la squadra nel 2008. Ha cambiato 4-5 giocatori fondamentali nella vittoria delle Champions League e ha sbagliato quasi tutte le scelte. Poi non è il mancato acquisto di Pogba il problema, è che dopo la cessione di Ronaldo, c'è il deserto".