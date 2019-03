Courtois chiama Hazard: "Mi piacerebbe averlo in squadra anche al Real"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Interpellato sul possibile arrivo di Eden Hazard al Real Madrid, il compagno di squadra della nazionale belga, nonché portiere dei blancos Thibaut Courtois, ha dichiarato a Onda Cero: "Non so se arriverà, non so se il club lo sta cercando. Per me è un grande giocatore, ma non sono io quello che decide. Per me è uno dei migliori al mondo e come amico lo vorrei qui".