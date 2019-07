© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista a Het Nieuswblad, Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha speso due parole anche sul suo nuovo compagno di squadra Eden Hazard, con il quale ha già condiviso lo spogliatoio ai tempi del Chelsea, e sui paragoni con Cristiano Ronaldo: "Eden è Eden e non deve essere paragonato a nessun altro, ma solo rendersi importante per la squadra. Se farà come con Chelsea e nazionale, andrà tutto bene".