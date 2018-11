Courtois: "Questo non è il vero Real Madrid. Ora testa alla Roma"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la brutta sconfitta subita in casa dell'Eibar per 3-0, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois ha ammesso tutta la sua delusione: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, con grande pressione. Erano molto più aggressivi e attenti nei rimbalzi, questo ho fatto la differenza. Non è la nostra immagine migliore, non è l'immagine che il Real Madrid deve dare. Nel primo gol ho avuto sfortuna perché il rimbalzo mi ha punito. Dobbiamo rivedere tutto perché c'è molto da migliorare. In alcuni match difendiamo bene, ma in altri riceviamo due o tre gol, dobbiamo migliorare come squadra, dobbiamo difendere con undici giocatori. Dobbiamo lavorare durante la settimana. Il peggior match della stagione? Avevamo trovato continuità e la pausa internazionale ci ha fatto fare un passo indietro. Dobbiamo dimenticare e andare avanti. Dobbiamo lavorare bene per la partita contro la Roma e la trasferta di Valencia, dobbiamo migliorare".