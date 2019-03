© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista nella vittoria di ieri del suo Barcellona contro il Lione, Philippe Coutinho ha parlato a Movistar + delle voci relative a un suo futuro lontano dalla Spagna: "Nelle ultime settimane non ho giocato bene, ma voglio migliorare. Sono venuto a Barcellona per dare il massimo. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma sto bene qua e sono contento della mia prestazione contro il Lione".