Coutinho e i suoi fratelli: quattro valigie già pronte per il prossimo mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riyad Mahrez, Alexis Sanchez, Philippe Coutinho, Diego Costa. Quattro pezzi pregiati del mercato estivo, ma nessuno ha cambiato maglia. Eppure ci hanno provato fino all'ultimo, soprattutto l'algerino del Leicester, che aveva addirittura lasciato il ritiro della sua Nazionale per firmare con il suo nuovo club (probabilmente il Chelsea), salvo poi essere bloccato dalle irritate Foxes. Gli stessi Blues, invece, proveranno a ricucire lo strappo tra Diego Costa e Antonio Conte: agli inizi di giugno, l'ex CT azzurro aveva scaricato con un sms l'attaccante spagnolo, che è stato vicino al Milan e che alla fine tornerà a vestire la casacca del "suo" Atletico Madrid, ma solo da gennaio. Sembrava essere in Spagna anche il futuro di Coutinho: dopo un paio di stagioni ad altissimi livelli nelle file del Liverpool, il fantasista brasiliano era pronto per raccogliere l'eredità del connazionale Neymar al Barcellona. Klopp lo ha tenuto fuori nelle prime partite in campionato dei Reds per problemi fisici; l'ex interista, però, ha giocato tranquillamente con la Seleçao, segnando anche una rete nel 2-0 all'Ecuador della scorsa notte. Qualcosa non torna, come nelle prestazioni di Alexis Sanchez, stufo di Wenger e di un Arsenal poco competitivo. Il cileno ha cercato in tutti i modi di lasciare Londra per trasferirsi a Manchester, dove Guardiola lo avrebbe accolto a braccia aperte. Anche in questo caso, il desiderio di cambiare aria è rimasto solo un sogno, almeno fino al prossimo mercato.