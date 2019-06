Coutinho: "Stagione sotto le aspettative. La gente si aspetta di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Philippe Coutinho, che sarà impegnato con il Brasile nella Copa America, ha parlato della sua stagione non proprio esaltante con la maglia del Barcellona: “Per me non è stata una grande stagione. Ho giocato al di sotto delle mie possibilità e di quello che la gente si aspetta da me. Futuro? Voglio conquistare la fiducia di tutti lavorando duro".