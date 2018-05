CR7, 100 presenze in Champions col Real: è 5° nella storia del club

© foto di J.M.Colomo

Scendendo in campo questa sera contro il Bayern Monaco, Cristiano Ronaldo ha collezionato la sua 100esima presenza in Champions League con la maglia del Real Madrid. L'asso portoghese è al quinto posto in questa speciale classifica nella storia del club campione d'Europa. Di seguito la top five.

150 presenze Iker Casillas

130 Raúl González

113 Sergio Ramos

107 Roberto Carlos

100 Cristiano Ronaldo

