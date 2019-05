CR7 a Montecarlo per la F1: visita box Ferrari, poi scatto con Hamilton

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non mancano i personaggi importanti a Montecarlo per il GP di Formula Uno. Questa mattina ad attirare l'attenzione di televisioni e fotografi è stato Cristiano Ronaldo, calciatore della Juventus avvistato nel paddock insieme alla compagna e al figlio. L'ex Real Madrid ha visitato il box Ferrari per poi scattare qualche foto con Lewis Hamilton, pilota della Mercedes: 5 titoli mondiali e 5 Palloni d'oro in due, come ha sottolineato l'account ufficiale della Formula 1.