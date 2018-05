CR7 disgustato per l'addio di Zidane. Ma Perez non può perdere anche lui

© foto di J.M.Colomo

Cristiano Ronaldo ha appreso da Marbella, dove si trova in vacanza prima di unirsi alla sua Nazionale in vista del Mondiale, la notizia dell'addio di Zinedine Zidane al Real Madrid. E secondo Marca, il fenomeno portoghese non ha preso bene l'inattesa novità. "Sorpreso, terribilmente disgustato", scrivono in Spagna. Per CR7, Zidane è un vero e proprio mito, ammirato come calciatore e venerato da allenatore per il rapporto che è riuscito a instaurare con lo spogliatoio delle merengues e il modo in cui è riuscito a gestire ogni minima situazione di difficoltà. A Madrid, però, sperano paradossalmente di beneficiare di questa separazione: Florentino Perez non può permettersi di perdere allo stesso tempo l'allenatore più vincente degli ultimi anni e il calciatore più rappresentativo.