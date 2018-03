CR7 pensa già alla Juve. Contro il Las Palmas non giocherà

© foto di J.M.Colomo

Cristiano Ronaldo non giocherà sabato contro il Las Palmas. La notizia viene riportata da Marca che spiega come il portoghese, in accordo col Real Madrid, ha deciso di non prendere parte alla trasferta col club di Gran Canaria. L'obiettivo, chiaramente, è quello di arrivare al top alla sfida di andata contro la Juventus.