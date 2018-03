CR7 senza retorica: "Sono il migliore e lo dimostro sempre in campo"

© foto di J.M.Colomo

Cristiano Ronaldo ha parlato durante l'evento 'Quinas de Ouro' dove è stato votato miglior giocatore portoghese del 2017: "Io credo e dico sempre di essere il migliore, la gente può dire quel che vuole ma io lo dimostro sul campo. Anno dopo anni siamo sempre in lotta per grandi obiettivi. Mi godo questo premio, è un riconoscimento anche per i miei compagni di squadra. Il 2017 è stato un anno indimenticabile".