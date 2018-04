CR7 supera van Nistelrooy: "I record sono fatti per essere battuti"

Con la doppietta realizzata ieri sera all'Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo è andato a segno nella competizione per la decima gara consecutiva battendo il record che in precedenza era di Ruud van Nistelrooy. Nella stagione 2002/03 l'ex attaccante olandese, che allora vestiva la casacca del Manchester United, andò a segno in Champions per nove gare consecutive. "I record sono fatti per essere battuti, anche quando sono i tuoi. Ben fatto, Ronaldo", ha scritto van Nistelrooy sul suo profilo twitter

Records are there to be broken, even if they are your own..

Well done @Cristiano ! 👌👏🙏

Respect.#HalaMadrid@realmadrid pic.twitter.com/hwy0UE6F8C

— Ruud van Nistelrooy (@RvN1776) 4 aprile 2018