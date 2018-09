Crisi Atletico, Marca e AS: "Colchoneros in confusione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L'Atletico entra in depressione". E' il titolo, forte, scelto da Marca dopo l'1-1 casalingo della formazione di Madrid contro l'Eibar. "Solo Borja Garces evita la sconfitta al 94'". "L'Atletico è già in confusione", è invece l'apertura online di As: Garces ha evitato ulteriori disastri nel recupero. Dmitrovic è stato l'eroe dell'Eibar, colpendo anche due volte la traversa.