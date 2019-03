Crisi Bolton, Parkinson: "Gli stipendi di febbraio non sono ancora pagati"

La crisi del calcio non colpisce soltanto le nostre serie minori, ma anche quelle inglesi, seppur con modalità molto diverse. In Championship, l'equivalente inglese della nostra Serie B, è crisi Bolton. Lo ha confermato il tecnico Phil Parkinson, dichiarando che gli stipendi di febbraio non sono ancora stati pagati, nonostante la promessa che questo sarebbe avvenuto venerdì e affermando inoltre che i giocatori non hanno mai minacciato di non giocare domani contro il Millwall. L'attuale proprietà ha comunque assicurato che se il passaggio societario (trattative in corso) non dovesse avvenire entro lunedì provvederà a versare quanto dovuto.