Sta succedendo di tutto in casa Valencia. Mateu Alemany, direttore generale del club, vuole rassegnare le proprie dimissioni per alcune discrepanze con Peter Lim: la gestione dell'attuale proprietario non convince quasi nessuno. Anche la posizione di Marcelino è in bilico, visto che il tecnico è legato al dg. In casa Valencia può esserci una vera e propria rivoluzione a poche settimane dall'inizio del campionato.