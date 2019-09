© foto di Pietro Lazzerini

Il Sun di questa mattina prende in esame la situazione del Manchester United, con i Red Devils che hanno vinto solo 3 partite nelle ultime 16. In più, in vista del prossimo match, gli inglesi dovranno fare a meno di Pogba e Martial, complicando ancora di più il compito di Solskjaer che però non si impressiona: "Abbiamo un piano". Una dichiarazione che nonostante il suo senso, non fa trasparire serenità all'interno del club e dello spogliatoio.