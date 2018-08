Crisi United, Allardyce: "Grande mondiale di Pogba? Mi serve l'ottico..."

Il Manchester United è sotto attacco dopo il 3-0 di ieri contro il Tottenham. Josè Mourinho si è scagliato contro la stampa ma i pundit inglesi proseguono nel tiro al bersaglio. Sam Allardyce, però, a talkSPORT, punta il dito contro Paul Pogba. "I fans aspettano le sue prestazioni di livello da tempo. Arriveranno mai? Ha venticinque anni, probabilmente dovremmo riflettere sul fatto che non riuscirà mai a essere quel che il club e i tifosi speravano. Tutti hanno detto che ha giocato un grande Mondiale? Non mi sembra, forse dovrò andare dall'ottico. I suoi sono sempre alti e bassi e non sta facendo quello per cui è lautamente pagato".