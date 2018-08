Crisi United, il club smentisce contatti con Zidane all'Evening News

© foto di imago sportfotodienst

Il Manchester Evening News conferma le anticipazione del Guardian e spiega come i vertici dello United, con in testa Ed Woodward, abbiano tutta l'intenzione di proseguire con José Mourinho. O meglio, l'idea dell'esonero non sarebbe neanche presente nelle teste pensanti dei Red Devils, nonostante le voci insistenti su Zinedine Zidane. "Perché avremmo dovuto parlare con Zidane se al momento non c'è un posto di lavoro disponibile in tal senso?", la risposta data dalla società di Old Trafford al quotidiano di Manchester.