Crisi United, Mourinho per ora non rischia. La rassegna stampa inglese

Nonostante il momento di crisi del Manchester United, José Mourinho non rischia il posto. O, quantomeno, è questo che emerge dai tabloid di oggi. "Mourinho appoggiato dallo United, per ora", scrive il The Telegraph. Sulla stessa lunghezza d'onda il Times: "La dirigenza dello United supporta Mourinho". Anche sul Mirror Sport si sottolinea che per il momento il manager portoghese è saldo sulla panchina dei Red Devils: "Sei ancora tu l'uomo". Glazers infatti sostiene il suo allenatore ma sa bene che i risultati devono migliorare, specie ad Old Trafford. Controcorrente il Daily Mail, che in prima pagina titola così: "José ad una sconfitta dall'esonero".