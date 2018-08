Crisi United, promossi solo Shaw-Lindegard. Fioccano le insufficienze

© foto di Imago/Image Sport

Crollo del Manchester United contro il Tottenham, le pagelle di giornali e tabloid inglesi non sono state certo leggere. Per lo Star, solo Luke Shaw e Jesse Lingard meritano 7. 5 per Paul Pogba, Romelu Lukaku, Ander Herrera, Nemanja Matic, Phil Jones, David de Gea e Chris Smalling oltre che per Victor Lindelof. Un tracollo generale con pochi giocatori sufficienti (6 per Antonio Valencia, Fred, Alexis Sanchez e Marouane Fellaini).