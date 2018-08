Cristiano Ronaldo, la rovesciata con la Juve vince il titolo di gol dell'anno

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tutto scontato, Cristiano Ronaldo ha vinto il premio come miglior gol della stagione 2017/2018. La rovesciata del portoghese contro la Juventus è stata votata sul sito della Uefa miglior marcatura dell'ultima annata calcistica. Quasi 200mila voti sui 346,915 totali, al secondo posto la rete di Dimitri Payet nel 5-2 del Marsiglia contro il RB Lipsia. Terza invece Eva Navarro, calciatrice spagnola nella finale in Lituania dell'Europeo Femminile Under 17 tra la sua Spagna e la Germania, nello scorso maggio.