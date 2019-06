Croazia all'esame Bale, Modric: "Sappiamo cosa fare per fermarlo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia di Croazia-Galles, in conferenza parla Luka Modric. "Sappiamo cosa fare, non c'è bisogno di qualcosa di particolare per battere loro e per fermare Bale. Lo sappiamo bene: ci stiamo preparando, Gareth è un gran giocatore ma siamo pronti e possiamo fare una bella gara".