Croazia, Badelj: "Fortunati col Portogallo. Adesso la Spagna"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista dell'esordio nella Nations League della sua Croazia il prossimo 11 settembre contro la Spagna, Milan Badelj ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'amichevole di giovedì contro il Portogallo. Ecco quanto evidenziato da LaLazioSiamoNoi: "Contro il Portogallo sarebbe potuta andare meglio, ma siamo stati anche fortunati perché loro hanno avuto alcune occasioni per vincere la sfida. Sono una squadra molto forte, ma siamo rimasti compatti. L'atmosfera nel gruppo è ottima, ancora migliore dopo il Mondiale in Russia. Sono rimasto molto colpito dalla motivazione dei giocatori più esperti, che continuano a volere il meglio per la propria squadra. Siamo tutti onorati di vestire questa maglia. Ora ci aspetta la Spagna, sarà una partita bellissima”.