© foto di Imago/Image Sport

Al termine della partita vinta contro il Galles a Osijek, il ct della Croazia Zlatko Dalic si dice talmente contento della prova e del valore del suo gruppo da non voler perdere nessuno per strada nemmeno per l'amichevole di martedì contro la Tunisia: "La qualità di questi giocatori e di questa squadra è talmente alta che li porterò tutti a Varaždin per l'amichevole, così potremo goderci lo spettacolo", le sue parole riportate da HSN.