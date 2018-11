Croazia, Dalic: "Orgogliosi per quello che abbiamo fatto nel 2018"

© foto di Imago/Image Sport

Analisi lucida quella di Zlatko Dalic al termine del match perso contro l'Inghilterra. La sconfitta sul campo di Wembley ha condannato alla retrocessione la nazionale vicecampione del mondo. Ecco le parole del commissario tecnico croato ai microfoni della UEFA: "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo. Siamo stati fortunati a chiudere i primi 45' sullo 0-0. Nella ripresa abbiamo giocato meglio e abbiamo avuto diverse occasioni dopo il gol segnato. Ma la difesa ha concesso troppo all'Inghilterra. Gli episodi fanno parte del gioco, secondo me è un risultato giusto".

Dalic ha cercato di dare una spiegazione anche al crollo avvenuto nel finale di gara: "Il nostro problema più grande riguarda il mancato recupero dopo la sfida contro la Spagna. Non abbiamo una rosa ampia, non posso cambiare cinque giocatori. Nel secondo tempo l'Inghilterra non è stata pericolosa, siamo calati nel finale proprio per colpa della condizione fisica".

Il ct della Croazia ha effettuato un bilancio del 2018. Un anno incredibile per Modric e compagni, che hanno sfiorato l'impresa nel mondiale: "Dobbiamo soltanto essere orgogliosi per quello che abbiamo fatto quest'anno. Siamo una nazione molto piccola e non abbiamo grandissime infrastrutture, ma abbiamo ottenuto un grandissimo risultato. Siamo la seconda squadra migliore al mondo, i nostri giocatori devono essere orgogliosi di tutto questo".