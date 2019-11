Croazia, Dinamo Zagabria-Hajduk 1-1: i rivali dell'Atalanta in testa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finisce in parità la sfida al vertice del campionato croato: nell'anticipo della sedicesima giornata, la Dinamo Zagabria, che martedì affronterà l'Atalanta in Champions League, si fa riprendere dall'Hajduk Spalato: vantaggio dei padroni di casa con Bruno Petkovic al 12', pareggio di Caktas 46'. Dinamo in testa con 35 punti, 4 in più dei rivali e con una partita in meno.