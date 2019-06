Croazia-Galles, le formazioni ufficiali: Modric vs Bale, Perisic-Brozovic dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle 15 la Croazia scenderà in campo per la sfida contro il Galles valida per le qualificazioni all'Europeo 2020. La squadra di Dalic si schiererà con un 4-3-3 e con Modric, Brozovic e Kovacic in mezzo al campo, e con Perisic in attacco mentre la squadra di Ryan Giggs sarà capitanata da Gareth Bale che agirà con Vaulks in attacco. Partirà titolare inoltre il nuovo acquisto del Manchester United Daniel James. Ecco gli schieramenti:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Brekalo, Kramaric, Perisic.

GALLES (4-4-1-1): Hennessey; Davies, Lawrence, Mepham, Roberts; James, Smith, Allen, Wilson; Vaulks, Bale.