Il ct Zlatko Dalic ha reso nota la lista dei calciatori convocati per il doppio impegno di qualificazione a Euro 2020 contro Ungheria e Galles. In rappresentanza della Serie A ci sono quattro giocatori, più uno tenuto in stand-by come possibile sostituto.

Portieri: Kalinic (Aston Villa), Livakovic (Dinamo), Sluga (Luton).

Difensori: Vida (Besiktas), Lovren (Liverpool), Jedvaj (Augsburg), Mitrovic (Club Brugge), Barisic (Rangers), Bartolec (Copenaghen), Skoric (Osijek), Melnjak (Rizespor).

Centrocampisti: Modric (Real Madrid), Rakitic (Barcellona), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Badelj (Fiorentina), Pasalic (Atalanta), Vlasic (CSKA).

Attaccanti: Perisic (Bayern), Rebic (Milan), Brekalo (Wolfsburg), Petkovic (Dinamo), Orsic (Dinamo).

Sostituti: Rog (Cagliari), Bradaric (Hajduk), Caktas (Hajduk), Peric (Dinamo).