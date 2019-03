© foto di Imago/Image Sport

Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha parlato in vista dei prossimi impegni contro Azerbaijan e Ungheria. "Non è mia consuetudine svelare le scelte e non lo farò anche questa volta -spiega partendo dal dualismo tra Livakovic e Kalinic per la porta-. I dilemmi li ho risolti ma fatemeli scoprire solo domani. Non c'è stato grande tempo per prepararci ma non c'è bisogno: siamo vicecampioni del Mondo. Certo, adesso dovremo cambiare modo di giocare: non sfidiamo più Argentina, Francia, Brasile. Ora siamo favoriti e dobbiamo abituarci a questo status".