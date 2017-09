Croazia, Jelicic: "Perisic ha giocato per se stesso, così come Brozovic"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Doccia gelata ieri per la Croazia di Ante Cacic, battuta in terra turca dalla Selezione di Mircea Lucescu per 1-0. Un ko che Josko Jelicic, ex giocatore della nazionale a scacchi biancorossi e ora commentatore tv, ha analizzato così, non senza muovere delle critiche anche ai due interisti Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, a suo dire troppo anarchici: "Abbiamo iniziato bene, pressando gli avversari. Ma quando la Turchia ha visto che c'era la possibilità di far male, è arrivato il gol. C'è stato poco gioco di squadra e tutto era basato sulle individualità: Modric si è mosso molto, ma non poteva far tutto da solo. Perisic ha giocato per se stesso così come Brozovic".