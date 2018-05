Croazia, la Dinamo cade nel derby e spreca il primo match-ball

© foto di Marco Spadavecchia

La Dinamo Zagabria spreca il primo match-ball. Ieri sera, nel derby contro la Lokomotiva, poteva arrivare l'aritmetica conquista del campionato. Cosa non avvenuta a seguito del clamoroso ko per 3-1. La Lokomotiva da anni è la squadra serbatoio della Dinamo e negli anni le stracittadine sono state caratterizzate per il dominio Dinamo. Il Rijeka intanto vince 5-1 contro l'Inter Zapresic e si porta a -4 quando mancano due giornate alla fine.