Croazia, la Dinamo Zagabria si laurea campione senza neanche giocare

Per una volta la Dinamo Zagabria deve ringraziare Rijeka e Hajduk Spalato, sue avversarie storiche. Infatti la squadra capitolina si è laureata oggi campione di Croazia senza giocare, beneficiando dei due pareggi ottenuti dalle concorrenti: i fiumani hanno pareggiato 0-0 in casa del fanalino di coda Cibalia, gli spalatini 1-1 in casa con l'Osijek. E così, con una sola giornata alla fine dei giochi, i tre punti di distacco bastano alla squadra allenata da Jurcevic, con i due obiettivi di Roma e Inter Coric e Benkovic, per tornare sulla vetta della 1.HNL dopo un anno di interruzione.