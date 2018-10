Croazia, Modric perdona Kalinic: "Riaverlo con noi sarebbe importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata recentemente ad AS, Nikola Kalinic, passato dal Milan all'Atletico Madrid nell'ultima sessione estiva ma soprattutto protagonista del brutto episodio della sua cacciata dalla Croazia che poi si sarebbe laureata vice-campione del Mondo a Russia 2018 - voluta dal ct Dalic a causa di tensioni tra i due per la mancata disponibilità data dall'attaccante a subentrare a gara in corso in due occasioni - ha dichiarato di essere aperto ad un ritorno nei Vatreni, tema già anticipato da molti mezzi d'informazione, a patto che cambino alcune cose.

Nonostante non sia stato così chiaro su quest'ultima specifica, sembrerebbe che tutto viaggi nella direzione di un suo futuro reintegro. A confermare ciò, alcune parole rilasciate dal capitano Luka Modric, il quale ha così parlato ai microfoni ufficiali della HNS sul tema: "Sono contento di avergli sentito dire che vuole tornare a far parte della squadra nazionale. Sarebbe bello se tutto si risolvesse per il meglio: le sue scuse erano il pre-requisito, ora sarebbe importante per questa squadra riavere il suo desiderio di esserci e le sue indubbie qualità".