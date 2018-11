Croazia, Modric: "Orgogliosi di aver battuto la Spagna dopo il 6-0"

© foto di Imago/Image Sport

Luka Modric, capitano della Croazia che ieri ha battuto 3-2 la Spagna in Nations League, ha parlato al termine della sfida: "Siamo orgogliosi per aver battuto la Spagna, soprattutto dopo il 6-0 che era stato un risultato ingiusto per la Croazia. Abbiamo fatto una grande partita anche grazie ai tifosi battendo una grande Nazionale. La Spagna in campo con paura? No, non è così. Ho visto la solita buona squadra, ma la Croazia ieri sera ha meritato di vincere".