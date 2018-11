Croazia, Rakitic: "Girone tosto. Ma bello proprio per questo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Rakitic, centrocampista della Croazia, ha parlato al termine della vittoria contro la Spagna in Nations League: "E' stata una grande partita. Il gol finale è arrivato con un po' di fortuna, ma ora il gruppo è davvero aperto. Siamo stati uniti e abbiamo sfruttato i momenti giusti. Secondo me la vittoria è meritata, vincere contro la Spagna è la cosa migliore che ci potesse capitare. Al sorteggio non eravamo stati fortunati (il gruppo è composto da Croazia, Spagna e Inghilterra), ma forse è proprio questo il bello".