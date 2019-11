© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Simpatico e curioso tweet di Peter Crouch sul VAR: "Se avessi giocato nell'epoca del VAR le mie lunghe braccia mi avrebbero messo in fuorigioco in almeno 50 gol", è la battuta sui social dell'ex attaccante di Liverpool e Tottenham in una settimana ancora una volta turbolenta per la tecnologia in campo. Con i suoi 201 cm di altezza, Crouch è stato non a caso il più alto calciatore ad aver indossato la maglia della Nazionale inglese.