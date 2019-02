© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riporta il Sun, il Crystal Palace farà un nuovo tentativo la prossima estate per arrivare a Gary Cahill, difensore classe 1985 del Chelsea in scadenza a giugno. Il giocatore - si legge - in questo inverno ha già rifiutato diverse offerte. come quella del Fulham o della Juventus, salvo poi optare per rimanere a Stamford Bridge fino al termine della stagione.